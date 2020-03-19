Аллерголог-иммунолог Надежда Логина: Самолечение витаминами вредит организму человека





Прежде всего, Надежда Логина объяснила термин «авитаминоз». Большинство мужчин и женщин убеждены, что речь идет о недостатке каких-либо полезных микроэлементов, из-за чего может снижаться иммунитет, начаться выпадение волос или старение кожи. Но на самом деле приставка «а» указывает на полное отсутствие тех или иных необходимых веществ и является медицинским диагнозом, требующим незамедлительного лечения.Более того, авитаминоз является следствием длительного недостаточного питания или синдромом мальабсорбции (нарушение всасываемости тонкого кишечника). Учитывая все факторы этиологии, ни один человек без сдачи анализов и консультации врача не может самостоятельно определить, какие витамины ему нужно пить и в каком количестве. Кроме того, сами добавки, якобы не являющиеся медицинскими препаратами, в любом случае будут влиять на здоровье человека. Например, чрезмерная дозировка витамина Д вызывает гипертонию и расстройство пищеварительного тракта, а витамина С – образование камней (конкрементов) в мочеполовой системе.Надежда Логина предостерегла от любых попыток самолечения и призвала всех консультироваться со специалистами.