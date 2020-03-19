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Аллерголог-иммунолог Надежда Логина: Самолечение витаминами вредит организму человека

Кандидат медицинских наук аллерголог-иммунолог Надежда Логина в программе на «Радио 1» рассказала о вредных свойствах витаминов. По словам врача, в период весеннего так званого авитаминоза люди самостоятельно назначают себе добавки и таблетки, которые буквально губят их здоровье.
Аллерголог-иммунолог Надежда Логина: Самолечение витаминами вредит организму человека

Прежде всего, Надежда Логина объяснила термин «авитаминоз». Большинство мужчин и женщин убеждены, что речь идет о недостатке каких-либо полезных микроэлементов, из-за чего может снижаться иммунитет, начаться выпадение волос или старение кожи. Но на самом деле приставка «а» указывает на полное отсутствие тех или иных необходимых веществ и является медицинским диагнозом, требующим незамедлительного лечения.

Более того, авитаминоз является следствием длительного недостаточного питания или синдромом мальабсорбции (нарушение всасываемости тонкого кишечника). Учитывая все факторы этиологии, ни один человек без сдачи анализов и консультации врача не может самостоятельно определить, какие витамины ему нужно пить и в каком количестве. Кроме того, сами добавки, якобы не являющиеся медицинскими препаратами, в любом случае будут влиять на здоровье человека. Например, чрезмерная дозировка витамина Д вызывает гипертонию и расстройство пищеварительного тракта, а витамина С – образование камней (конкрементов) в мочеполовой системе.

Надежда Логина предостерегла от любых попыток самолечения и призвала всех консультироваться со специалистами.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 08:30

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