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Оксана Самойлова о сыне и алкогольной зависимости Джигана: «Счастье и горе смешались в моей жизни»

Оксана Самойлова написала в личном блоге Instagram, что не может говорить о сыне из-за случившегося с Джиганом. По словам блогера, в ее жизни смешались счастье и горе – рождение ребенка и наркотическая зависимость мужа.
Оксана Самойлова о сыне и алкогольной зависимости Джигана: «Счастье и горе смешались в моей жизни»

18-го февраля 2020 года российский модельер и дизайнер стала мамой в четвертый раз. Рождение первенца Давида ждали буквально миллионы поклонников Джигана и его супруги. Однако счастливые семейные фотографии перестали появляться на страницах пары уже через несколько недель после появления сына. Как выяснилось, рэп-исполнитель оказался в реабилитационном центре для людей с алкогольной или наркотической зависимостью. В социальных сетях быстро распространился слух, будто 34-летний артист избил жену, и теперь Оксана Самойлова намерена лишить его родительских прав.

В недавней записи многодетная мама опровергла ложную информацию, заявив, что никакого физического вреда Джиган ей не причинял. По словам блогера, в первую важную дату – месяц Давида, она не может ничего рассказать о сыне, так как самый счастливый период после рождения малыша стал самым худшим в ее жизни. «Резко стало рушиться все, что строилось 10 лет. Снимать stories я не могу, грузить печалями не хочу, делать вид, будто ничего не случилось, не собираюсь, но рассказывать все в Сети не буду», - сообщила Оксана Самойлова.

Согласно записи, ситуация усложняется тем, что она и ее дети не могут вернуться домой из Майями ввиду эпидемии коронавируса. В то же время блогер подытожила, что несмотря ни на что, она «целый месяц мама самого любимого мальчика на свете».

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 08:24

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