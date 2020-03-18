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Звезда проекта "Дом-2" Елена Бушина "ограбила" продуктовый магазин из-за боязни коронавируса

Звезда проекта "Дом-2" Елена Бушина показала в Сети шуточное видео, где она "ограбила" продуктовый магазин, боясь коронавируса. Как и полагается, экс-проектанка закупила гречку, туалетную бумагу и сахар.
Звезда проекта "Дом-2" Елена Бушина "ограбила" продуктовый магазин из-за боязни коронавируса

Елена Бушина рассказала поклонникам о своих опасениях касательно распространения нового коронавируса. Как известно, среди людей началась некая паника и полки магазинов стремительно пустеют. Чтобы не отставать от других и провести карантин в спокойствии, звезда проекта "Дом-2" отправилась в супермаркет, где закупила все необходимые продукты.
«Никакой паники, всё под контролем. Чистится планета, а вместе с ней и полки магазинов. С едой понятен вопрос, а бумага-то почему такую панику вызывает? Даже если воду перекроют, водоёмы-то останутся. Интересно, а что дальше? Если серьёзно, волнуюсь, парюсь и с каждым днём осознаю, что пора смириться со сложившейся ситуацией. Тихонько наблюдать и беречь себя, своих родных и даже малознакомых людей», — поделилась мнением Бушина.

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Добавил: Joker Сегодня, 21:50

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