Звезда проекта "Дом-2" Елена Бушина "ограбила" продуктовый магазин из-за боязни коронавируса

«Никакой паники, всё под контролем. Чистится планета, а вместе с ней и полки магазинов. С едой понятен вопрос, а бумага-то почему такую панику вызывает? Даже если воду перекроют, водоёмы-то останутся. Интересно, а что дальше? Если серьёзно, волнуюсь, парюсь и с каждым днём осознаю, что пора смириться со сложившейся ситуацией. Тихонько наблюдать и беречь себя, своих родных и даже малознакомых людей», — поделилась мнением Бушина.

Елена Бушина рассказала поклонникам о своих опасениях касательно распространения нового коронавируса. Как известно, среди людей началась некая паника и полки магазинов стремительно пустеют. Чтобы не отставать от других и провести карантин в спокойствии, звезда проекта "Дом-2" отправилась в супермаркет, где закупила все необходимые продукты.