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Эксперты составили ТОП-5 подержанных внедорожников для новичков не дороже 100 тысяч рублей

Эксперты составили ТОП-5 подержанных внедорожников для водителей-новичков не дороже 100 тысяч рублей. По словам специалистов, учиться управлять и ездить лучше на габаритных авто, чтобы освоить соблюдение дистанции и особенности парковки.
Эксперты составили ТОП-5 подержанных внедорожников для новичков не дороже 100 тысяч рублей

Первую строчку рейтинга занял УАЗ «Хантер» 31-51, предназначенный для эксплуатации на дорогах всех категорий, а также по пересеченной местности. Данная модель повышенной проходимости предусматривает механическую пятиступенчатую коробку передач и колесную базу 2,380 метра. По словам экспертов, если новичок сперва осваивает непростое управление, разработанное по старому отечественному образцу, езда на будущих автомобилях будет максимально легкой.

На втором месте оказался УАЗ «Буханка»-452 1980-го года выпуска. Он относится к советским полноприводным грузо-пассажирским автомобилям повышенной проходимости по дорогам всех категорий, аналогично «Хантеру». Подобным образом модель также предусматривает комплектацию с пятиступенчатой коробкой передач и колесную формулу 4×4. Несмотря на большое количество обновленных внедорожников, выпущенных с 1985 – 2018 гг., специалисты не рекомендуют их для приобретения, поскольку их грузоподъёмность усложнит и без того непростое обучение вождению новичка.

Следующую позицию в ТОП-5 занял ВАЗ 21-21 «Нива», более известный, как Lada 4×4 1998 года, из малого класса внедорожников с несущим кузовом. На момент весны 2020 года его можно приобрети на вторичном рынке за 65 тысяч рублей, что дешевле вышеописанных УАЗов на 15-20 тысяч. Кроме того, по словам экспертов, для любителей более современных авто можно выбрать Chevrolet Blazer или Hyundai Galloper, хотя обе модели обойдутся от 80 до 90 тысяч рублей.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 08:16

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