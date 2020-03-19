Эксперты составили ТОП-5 подержанных внедорожников для новичков не дороже 100 тысяч рублей





Первую строчку рейтинга занял УАЗ «Хантер» 31-51, предназначенный для эксплуатации на дорогах всех категорий, а также по пересеченной местности. Данная модель повышенной проходимости предусматривает механическую пятиступенчатую коробку передач и колесную базу 2,380 метра. По словам экспертов, если новичок сперва осваивает непростое управление, разработанное по старому отечественному образцу, езда на будущих автомобилях будет максимально легкой.На втором месте оказался УАЗ «Буханка»-452 1980-го года выпуска. Он относится к советским полноприводным грузо-пассажирским автомобилям повышенной проходимости по дорогам всех категорий, аналогично «Хантеру». Подобным образом модель также предусматривает комплектацию с пятиступенчатой коробкой передач и колесную формулу 4×4. Несмотря на большое количество обновленных внедорожников, выпущенных с 1985 – 2018 гг., специалисты не рекомендуют их для приобретения, поскольку их грузоподъёмность усложнит и без того непростое обучение вождению новичка.Следующую позицию в ТОП-5 занял ВАЗ 21-21 «Нива», более известный, как Lada 4×4 1998 года, из малого класса внедорожников с несущим кузовом. На момент весны 2020 года его можно приобрети на вторичном рынке за 65 тысяч рублей, что дешевле вышеописанных УАЗов на 15-20 тысяч. Кроме того, по словам экспертов, для любителей более современных авто можно выбрать Chevrolet Blazer или Hyundai Galloper, хотя обе модели обойдутся от 80 до 90 тысяч рублей.