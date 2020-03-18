Гоген Солнцев уговаривает парализованную Екатерину Терешкович прийти на шоу к Андрею Малахову





Гоген Солнцев, как оказалось, считает, что парализация Екатерины Терешкович стала бы отличной темой для нового шоу, а также вписалась бы в формат телепрограммы. Женщина, по словам друзей шоумена, категорически не хочет появляться на публике в таком виде, как сейчас. однако Солнцев считает, что популярной его пожилая супруга стала только благодаря ему, а потому она обязана пойти на уступки.Екатерину Терешкович в беседе с журналистами Гоген Солнцев назвал пожилой алкоголичкой, а также подчеркнул, что Андрей Малахов - один из немногих людей, кто действительно переживает за их пару, Солнцева и Терешкович в частности.