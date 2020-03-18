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Гоген Солнцев уговаривает парализованную Екатерину Терешкович прийти на шоу к Андрею Малахову

Только недавно Гоген Солнцев делился со своими подписчиками планами на будущее, в частности, возможности стать отцом. Экс-участник проекта "Дом-2" и шоумен уже подготовил пожилую супругу к пересадке матки, но внезапно ее парализовало. Однако бывший проектант не теряет возможности снова привлечь к себе внимание, а потому уговаривает парализованную Терешкович отправиться на программу к Андрею Малахову.
Гоген Солнцев уговаривает парализованную Екатерину Терешкович прийти на шоу к Андрею Малахову

Гоген Солнцев, как оказалось, считает, что парализация Екатерины Терешкович стала бы отличной темой для нового шоу, а также вписалась бы в формат телепрограммы. Женщина, по словам друзей шоумена, категорически не хочет появляться на публике в таком виде, как сейчас. однако Солнцев считает, что популярной его пожилая супруга стала только благодаря ему, а потому она обязана пойти на уступки.

Екатерину Терешкович в беседе с журналистами Гоген Солнцев назвал пожилой алкоголичкой, а также подчеркнул, что Андрей Малахов - один из немногих людей, кто действительно переживает за их пару, Солнцева и Терешкович в частности.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Joker Сегодня, 21:50

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