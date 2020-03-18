«Не помню, чтобы была одна»: Евгения Феофилактова намекнула на новые отношения





После расставания с бизнесменом Маджидом Гиагиа Евгения Феофилактова перестала делиться с поклонниками подробностями своей личной жизни. Тем не менее, фанаты продолжали заваливать звезду вопросами касательно того, не боится ли она остаться одна. Тогда экс-избранница Антона Гусева отметила, что если она что-то не показывает, это не значит, что этого нет в ее жизни.Теперь же Евгения Феофилактова снова подогрела слухи о новом романе. Общаясь с фанатами, звезда реалити-шоу рассказала о своем природном магнетизме, который, по ее словам, всегда привлекал мужчин. Также покоряет красотка сердца и своей женственностью. Отвечая на вопросы фолловеров, бывшая проектанка сказала, что сейчас она абсолютно счастлива, ни от кого не зависит и "сама себе хозяйка". Феофилактова добавила, что в ее жизни все хорошо, и намекнула, что, возможно, не одна.