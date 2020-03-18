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Звезда «Дом-2» Настя Балинская рыдает после встречи с Лешей Кудряшовым

Экс-участница проекта «Дом-2» Настя Балинская призналась, что ей стыдно за свои прошлые отношения. Более того, девушка разместила в Сети ролики, где рассказана вся правда о ее связи с Лешей Кудряшовым.
Звезда «Дом-2» Настя Балинская рыдает после встречи с Лешей Кудряшовым

Так, Настя Балинская и Леша Кудряшов все-таки приняли решение расстаться. Молодой человек приезжал, чтобы забрать свои документы, а после Настя не выдержала и решила рассказать всю правду о своей связи с Лешей. По словам Балинской, она верила в Кудряшова и его потенциал даже в те моменты, когда никто в него уже не верил. Сейчас Настя Балинская признается, что ей стыдно за эти отношения. Более того, Балинская говорит о том, что не понимает, куда смотрят его родители, и почему они никак не пытаются его остановить.

Также девушка отметила, что Леша может позволить употребить себе препараты, которые находятся под запретом и совсем не обладает мужской силой, но она долгое время все равно принимала его таким, какой он есть.

Теперь Настя Балинская говорит, что не готова его принять обратно ни при каких обстоятельствах, а любовь у нее прошла. Более того, Балинская сказала, что возмущена тем, что когда Кудряшов приходил за документами, предлагал ей вступить в интимную связь в последний раз.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:46

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