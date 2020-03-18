В Иране 103-летняя женщина поборола коронавирус





Ректор университета Невида Данаи отметила, что гражданка Ирана недавно выписалась из местной больницы, где успешно вылечилась от коронавируса. Женщина стала второй из старейших граждан мира, которые смогли побороть новый вирус. Первым стал долгожитель из Китая, которого выписали из больницы неделю назад. Всего в клинике ему пришлось пробыть 6 дней.По состоянию на 18 марта в мире подтверждено более 214 тысяч случаев заражения CoVID-19. При этом выздоровели более 83 тысячи граждан. Минздрав Ирана сообщает о наличии 17,3 тысяч пациентов с данным диагнозом.