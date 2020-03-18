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В Иране 103-летняя женщина поборола коронавирус

В Иране 103-летняя долгожительница поборола коронавирус. О случае успешного лечения CoVID-19 в настолько солидном возрасте сообщают сотрудники Университета медицинских наук Семнана.

Ректор университета Невида Данаи отметила, что гражданка Ирана недавно выписалась из местной больницы, где успешно вылечилась от коронавируса. Женщина стала второй из старейших граждан мира, которые смогли побороть новый вирус. Первым стал долгожитель из Китая, которого выписали из больницы неделю назад. Всего в клинике ему пришлось пробыть 6 дней.

По состоянию на 18 марта в мире подтверждено более 214 тысяч случаев заражения CoVID-19. При этом выздоровели более 83 тысячи граждан. Минздрав Ирана сообщает о наличии 17,3 тысяч пациентов с данным диагнозом.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:47

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