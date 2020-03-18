АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики: Рак толстой кишки развивается по-разному у женщин и…
EUR 82.31 USD 73.89
Курс валют на 18.03.2020

Аналитик из Японии предсказывает падение цена на нефть ниже ноля долларов

Аналитик из Японии считает, что нефть уже в текущем году упадёт ниже ноля долларов. Эксперт из банка Mizuho сравнивает нынешнюю ситуацию с той, что происходила в США в 2018 году.

По мнению финансиста, уже в ближайшие полгода нефть подешевеет настолько, что станет абсолютно нерентабельной. В конечном итоге её стоимость упадёт ниже ноля долларов США. Это произойдёт из-за существенного превышения предложением имеющегося спроса на сырьё. Уже сейчас мировые запасы растут в больших объёмах. Компания Gunvor констатирует, в мире ежедневно запасается до восьми миллионов баррелей в сутки. Если такие темпы продолжатся, уже через шесть месяцев не останется ни одного пустого хранилища. Тем не менее, не известно, готовы ли будут в таком случае производители отдавать энергоресурсы даром.

Пол Санки из Mizuho считает, что да. По его мнению, нефтяные компании даже будут доплачивать потребителям, чтобы избавиться от излишков. Нечто подобное мир уже мог наблюдать в 2018 году в США в штате Техас. Сланцевая добыча нефти сопровождалась выкачкой природного газа, излишки которого компании готовы были раздавать с доплатой, лишь бы не сжигать сырьё, так как для его прокачки не хватало инфраструктуры.

+Дзен +Яндекс новости
Экономика / Главные новости
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 21:47

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон признался, что он готов умереть: "Жить на этом свете гораздо…
Звезда проекта "Дом-2" Елена Бушина "ограбила" продуктовый магазин из-за боязни…
Гоген Солнцев уговаривает парализованную Екатерину Терешкович прийти на шоу к Андрею…
Гиперкар Aston Martin Valkyrie начали тестировать на обычных…
Дэвид Бекхэм сделал подтяжку лица по совету…
«Не помню, чтобы была одна»: Евгения Феофилактова намекнула на новые…
В Иране 103-летняя женщина поборола…
Аналитик из Японии предсказывает падение цена на нефть ниже ноля…
Звезда «Дом-2» Настя Балинская рыдает после встречи с Лешей…
СМИ рассказали об отдыхе звезд во время карантина из-за…
Медик Игорь Никоноров заявил, что волна коронавируса может спасть через два…
Врач из Китая нашел лечение для тяжелобольных пациентов с…
Названы лучшие фильмы для семейного просмотра во время карантина из-за…
В Сети раскрыт дизайн смартфона Vivo X30 Pro 5G AW Limited…
В Сети опубликовали первые изображения нового Opel Mokka…
Первый муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской заявил о желании разобраться со сплетниками: "Это кем-то…
Звезды «Дом-2» Настя Иванова, Руслан Мацьолек и Виталий Еворовский сбежали в…
Эмбер Херд призналась, что ударила Джонни Деппа дверью по…
Иностранные медики назвали продукты для избавления от головной…
Эксперты рассказали, что нужно знать о сомнительных…
Представлена настольная LED-лампа Xiaomi MIJIA Lite для сохранения…
Максим Фадеев пообещал заняться карьерой певицы…
Взрослый сын пристыдил Ларису Гузееву по поводу ненадлежащего…
Ксения Собчак высказалась о смерти Эдуарда Лимонова: "Он был…
Константин Эрнст назвал группу Little Big победителем отмененного…
Ирина Слуцкая впервые показала лицо 4-месячной дочери…
Ксения Шаповал прокомментировала роман с Владом Кадони: "У каждого есть свой…
Ксения Бородина после поездки во Францию раскритиковала "безответственных"…
Просмотреть все новости