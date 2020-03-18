Аналитик из Японии предсказывает падение цена на нефть ниже ноля долларов





По мнению финансиста, уже в ближайшие полгода нефть подешевеет настолько, что станет абсолютно нерентабельной. В конечном итоге её стоимость упадёт ниже ноля долларов США. Это произойдёт из-за существенного превышения предложением имеющегося спроса на сырьё. Уже сейчас мировые запасы растут в больших объёмах. Компания Gunvor констатирует, в мире ежедневно запасается до восьми миллионов баррелей в сутки. Если такие темпы продолжатся, уже через шесть месяцев не останется ни одного пустого хранилища. Тем не менее, не известно, готовы ли будут в таком случае производители отдавать энергоресурсы даром.Пол Санки из Mizuho считает, что да. По его мнению, нефтяные компании даже будут доплачивать потребителям, чтобы избавиться от излишков. Нечто подобное мир уже мог наблюдать в 2018 году в США в штате Техас. Сланцевая добыча нефти сопровождалась выкачкой природного газа, излишки которого компании готовы были раздавать с доплатой, лишь бы не сжигать сырьё, так как для его прокачки не хватало инфраструктуры.