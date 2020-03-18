Врач из Китая нашел лечение для тяжелобольных пациентов с коронавирусом





По словам китайского врача, он уже вылечил девятерых пациентов, которые были госпитализированы с COVID-19. Большинство инфицированных были люди почтенного возраста. У них было диагностировано воспаление легких, а также было затруднено дыхание и ослаблен иммунитет. Донгченг Ву водил в вены пострадавших стволовые клетки, изъятые из тканей пациентов. Как отметил руководитель лаборатории, спустя несколько дней после заражения коронавирусом у больных полностью исчезли симптомы болезни.Благодаря данному методу лечения потенциально могут быть спасены тысячи жизней по всему миру. Но пока этот препарат находится на начальной стадии разработки. В мире COVID-19 заразились уже 200 тысяч людей, а летальные исходы были зафиксированы у 8 тысяч пациентов.