Врач из Китая нашел лечение для тяжелобольных пациентов с коронавирусом
Донгченг Ву, врач из Китая, сообщил о том, что ему удалось найти лечение для тяжелобольных пациентов, которые заразились коронавирусом. Специалист является руководителем лаборатории, расположенной в Ухане.
По словам китайского врача, он уже вылечил девятерых пациентов, которые были госпитализированы с COVID-19. Большинство инфицированных были люди почтенного возраста. У них было диагностировано воспаление легких, а также было затруднено дыхание и ослаблен иммунитет. Донгченг Ву водил в вены пострадавших стволовые клетки, изъятые из тканей пациентов. Как отметил руководитель лаборатории, спустя несколько дней после заражения коронавирусом у больных полностью исчезли симптомы болезни.
Благодаря данному методу лечения потенциально могут быть спасены тысячи жизней по всему миру. Но пока этот препарат находится на начальной стадии разработки. В мире COVID-19 заразились уже 200 тысяч людей, а летальные исходы были зафиксированы у 8 тысяч пациентов.
По словам китайского врача, он уже вылечил девятерых пациентов, которые были госпитализированы с COVID-19. Большинство инфицированных были люди почтенного возраста. У них было диагностировано воспаление легких, а также было затруднено дыхание и ослаблен иммунитет. Донгченг Ву водил в вены пострадавших стволовые клетки, изъятые из тканей пациентов. Как отметил руководитель лаборатории, спустя несколько дней после заражения коронавирусом у больных полностью исчезли симптомы болезни.
Благодаря данному методу лечения потенциально могут быть спасены тысячи жизней по всему миру. Но пока этот препарат находится на начальной стадии разработки. В мире COVID-19 заразились уже 200 тысяч людей, а летальные исходы были зафиксированы у 8 тысяч пациентов.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 21:03