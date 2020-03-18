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СМИ рассказали об отдыхе звезд во время карантина из-за коронавируса

Из-за отмены массовых мероприятий по причине коронавируса российские звезды вынуждены посвятить все время отдыху дома. СМИ рассказали о том, чем занимаются артисты во время карантина.
СМИ рассказали об отдыхе звезд во время карантина из-за коронавируса

Сергей Лазарев опубликовал в Instagram семейный видеоролик, на котором он кружит своих детей по квартире. В подписи к посту певец призвал фолловеров не расстраиваться из-за сложившейся ситуации и во всем искать свои плюсы. Как отметил исполнитель, приостановление концертного графика по причине вспышки коронавируса стало хорошей возможностью для отдыха в кругу семьи.

Судя по всему, Лариса Гузеева во время карантина решила посвятить себя готовке, поскольку часто делится с поклонниками рецептами различных блюд. Ведущая передачи «Давай поженимся!» проводит выходные со своей дочерью.

Дима Билан, как сообщают СМИ, ездит по столице по делам, а на днях он взял пример со многих россиян и закупился в магазине продуктами. На самом верху в корзине звезды шоу-бизнеса лежал хлеб. Что касается Анастасии Волочковой, она разместила в блоге снимок накрытого обеденного стола и посоветовала фанатам читать во время самоизоляции книги.

В это время Светлана Лобода вспоминает моменты с отдыха за границей, публикуя на странице красочные фотографии. Кроме этого, певица рассказала подписчикам, что на карантине читает книги, смотрит фильмы и занимается с дочерями.

Ольга Бузова, в свою очередь, запустила в соцсети флешмоб, предложив пользователям мыть руки под любимые треки.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 21:18

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