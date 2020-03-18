В Сети раскрыт дизайн смартфона Vivo X30 Pro 5G AW Limited Edition





Компания Vivo сотрудничала с американским дизайнером Александром Ваном, который создал оригинальное исполнение смартфона X30 Pro. Гаджет имеет зеркальную панель, которую пользователи Сети назвали стильной. Изменения замечены также в интерфейсе системы Funtouch OS 10. В частности, он выполнен в минималистичном стиле с использованием черных и серебристых цветов. Представленный Vivo X30 Pro 5G AW Limited Edition имеет 6,44-дюймовый экран Full HD+ с разрешением 2400Х1800 пикселей. Производитель заявил о внедренном DCI-P3. Под фронтальную камеру на 32 Мп отводится отверстие, а сканер отпечатков пальцев размещается под экраном. Основная камера собрана из датчика от Sony на 64 Мп, а также модулей на 8 Мп, 32 Мп и 13 Мп. Аппарат работает с процессором Samsung Exynos 980, а также поддерживает сети 5G.На данный момент стоимость Vivo X30 Pro 5G AW Limited Edition не раскрывается. Среди прочих оснащений отмечаются флеш-накопитель на 128 Гб, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, приемник GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C, FM-тюнер и отверстие для наушников на 3,5-мм, а аккумуляторная батарея имеет емкость 4350 мАч.