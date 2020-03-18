Звезды «Дом-2» Настя Иванова, Руслан Мацьолек и Виталий Еворовский сбежали в Китай





Сейчас практически весь мир ежедневно ждет все новых новостей и коронавирусе. Однако это совсем не о экс-участниках проекта «Дом-2» Насте Ивановой, Руслане Мацьолеке, а также Виталии Еворовском, так как они успели собрать свои чемоданы и улететь в Шанхай. К слову, ребята успели сделать задуманное до официального закрытия границ.Стоит отметить, что на данный момент именно в Шанхае совсем нет заболевших. Более того, больницы, которые ранее создавали для больных коронавирусом, там решили закрыть, так как в них нет нужды.Также Руслан Мацьолек рассказал, что в Китай они прилетели для того, что начать там работать в сфере модельного бизнеса. Они еще не определились, сколько готовы пробыть в чужой стране, но язык уже начали понемногу учить. Также ребята отмечают, что именно Китай хорошо им подходит для творческого развития.