Звезды «Дом-2» Настя Иванова, Руслан Мацьолек и Виталий Еворовский сбежали в Китай
Звезды скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» совсем не боятся смертельно опасного коронавируса. По крайней мере, Настя Иванова, Руслан Мацьолек и Виталий Еворовский отправились в Китай, отметив, что там на самом деле гораздо спокойнее, чем на данный момент в России.
Сейчас практически весь мир ежедневно ждет все новых новостей и коронавирусе. Однако это совсем не о экс-участниках проекта «Дом-2» Насте Ивановой, Руслане Мацьолеке, а также Виталии Еворовском, так как они успели собрать свои чемоданы и улететь в Шанхай. К слову, ребята успели сделать задуманное до официального закрытия границ.
Стоит отметить, что на данный момент именно в Шанхае совсем нет заболевших. Более того, больницы, которые ранее создавали для больных коронавирусом, там решили закрыть, так как в них нет нужды.
Также Руслан Мацьолек рассказал, что в Китай они прилетели для того, что начать там работать в сфере модельного бизнеса. Они еще не определились, сколько готовы пробыть в чужой стране, но язык уже начали понемногу учить. Также ребята отмечают, что именно Китай хорошо им подходит для творческого развития.
Сейчас практически весь мир ежедневно ждет все новых новостей и коронавирусе. Однако это совсем не о экс-участниках проекта «Дом-2» Насте Ивановой, Руслане Мацьолеке, а также Виталии Еворовском, так как они успели собрать свои чемоданы и улететь в Шанхай. К слову, ребята успели сделать задуманное до официального закрытия границ.
Стоит отметить, что на данный момент именно в Шанхае совсем нет заболевших. Более того, больницы, которые ранее создавали для больных коронавирусом, там решили закрыть, так как в них нет нужды.
Также Руслан Мацьолек рассказал, что в Китай они прилетели для того, что начать там работать в сфере модельного бизнеса. Они еще не определились, сколько готовы пробыть в чужой стране, но язык уже начали понемногу учить. Также ребята отмечают, что именно Китай хорошо им подходит для творческого развития.