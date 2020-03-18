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Эмбер Херд призналась, что ударила Джонни Деппа дверью по голове

После того, как в распоряжении издания DailyMail оказались эксклюзивные аудиозаписи, актриса Эмбер Херд призналась в избиении Джонни Деппа. По словам звезды «Ромового дневника», она ударила экс-супруга дверью по голове, после чего отправила в нокаут ударом в челюсть.
Эмбер Херд призналась, что ударила Джонни Деппа дверью по голове

На пленке говорится о том, что Джонни Депп получил удар дверью ванной, который сбил его с ног. На аудиозаписи звезда «Пиратов Карибского моря» обвиняет Эмбер Херд в том, что как только он поднялся, она снова его отправила в нокаут. Актриса призналась, что она не хотела этого, но не смогла сдерживать свои эмоции. Ей было жаль, что так произошло, но ситуация вышла из—под контроля.

Голливудские звезды прожили вместе 1,5 года, после чего их брак распался, но разговоры о разводе не утихают до сих пор. Данную аудиозапись предали огласке только во время судебного заседания, которое состоялось четыре года назад. Тогда Эмбер Херд не признала, что ударила возлюбленного. Она утверждала, что просто толкнула 56-летнего актера, а по поводу случившегося он «драматизирует». По словам друзей Джона Деппа, его экс-супруга проявляла домашнюю агрессию, а брак звезд они считают «токсичным».

Также зимой была обнародована еще одна запись, на которой Эмбер Херд признается в то, что кидалась в актера вазами, цветочными горшками и сковородками. При этом, актриса подала иск и обвинила бывшего мужа в домашнем насилии, а он теперь хочет получить компенсацию за клевету в размере 50 миллионов долларов.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:53

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