Константин Эрнст назвал группу Little Big победителем отмененного «Евровидения»





Комментируя эту ситуацию, телеведущий основывался на результатах просмотров на Youtube-канале коллектива. Таким способом Константин Эрнст высказался о решении организаторов отказаться от «Евровидения». Кроме этого, продюсер выразил свое сожаление по поводу отмены соревнования. Группа Little Big должна была выступать на конкурсе с песней Uno, на которую недавно сняла клип. Он стал самым просматриваемым роликом среди других, размещенных остальными артистами. Менее, чем за неделю, публикация набрала более 33 млн просмотром.Организаторы приняли решение отменить «Евровидение» 18-го марта. Как отметили его представители, заболевание и меры по борьбе с ним не позволяют провести музыкальное мероприятие.