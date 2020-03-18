Ксения Собчак высказалась о смерти Эдуарда Лимонова: "Он был "глыбой""





В публикации на странице в Instagram Ксения Собчак рассказала, что брала интервью у Эдуарда Лимонова, когда работала на канале "Дождь". Тогда писатель назвал светскую львицу представительницей "буржуазии". Сама журналистка, по ее словам, не оценивала принадлежность героев к той или иной партии, для нее было важно только то, "в крупную они "клетку", или нет".Ксения Собчак добавила, что для нее Лимонов остался "глыбой", знаменательным человеком, и это выделяло его на фоне остальных. О писателе у журналистки и звезды проекта "Дом-2" остались только положительные воспоминания.