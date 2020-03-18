Первый муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской заявил о желании разобраться со сплетниками: "Это кем-то проплачивалось"





Дмитрий Ланской заявил о своем желании жить в XIX веке, чтобы иметь возможность вызвать на дуэль всех, кто обвинял его в смерти Юлии Началовой. Артист вспомнил о травле в социальных сетях, где общество называло его “изменщиком” и “подлецом”. Год спустя он вспомнил сплетников, которые заявляли, что Ланской требовал от бывшей жены похудеть, что привело к печальному исходу спустя годы. Певец объясняет такую реакцию публики тем, что изначально это кем-то проплачивалось, чтобы скрыть более серьезную информацию. Другим образом он не может объяснить столь бурный ажиотаж вокруг его “скромной” персоны.Дмитрий Ланской отметил, что ни один недоброжелатель не высказал ему свои претензии лично, поэтому травля ограничилась социальными сетями. Благодаря пережитому опыту артист стал жестче, а также признался, что для него смерть человека является табу дл обсуждения.