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Ксения Шаповал прокомментировала роман с Владом Кадони: "У каждого есть свой дом"

Ксения Шаповал, экс-участница проекта "Дом-2", жила в Периметре недолго, однако успела якобы закрутить роман с Владом Кадони, одним из несменных телеведущих реалити-шоу. Однако теперь в отношения между влюбленными мало кто верит, а сама избранница шоумена призналась, что они не живут вместе, ведь "у каждого есть свой дом".
Ксения Шаповал прокомментировала роман с Владом Кадони: "У каждого есть свой дом"

Влад Кадони достаточно серьезно высказывался в адрес своих чувств к Ксении Шаповал. Пара то и дело подогревала интерес к своим отношениям, обещая, что в скором времени все и вовсе может закончиться роскошной свадьбой. Тем не менее, резко Шаповал отправилась за ворота, а Кадони заменяет Ольгу Бузову и Ольгу Орлову, которые пока находятся дома на карантине.

Как оказалось, в Сети стали появляться и видео, где героиней стала экс-избранница Кадони Ксения Шаповал, отдыхающая в ночных клубах в компании других экс-участников проекта "Дом-2". Когда у брюнетки напрямую спросили поклонники в Instagram, живут ли они вместе с Владом Кадони, она дала достаточно ясный ответ: "У каждого есть свой дом".


Фанаты реалити-шоу считают, что организаторы просто увидели, что роман между участницей и телеведущим не дает ожидаемого внимания и рейтингов, а потому о нем теперь попросту решили забыть.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Joker Сегодня, 20:40

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