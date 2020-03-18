Максим Фадеев пообещал заняться карьерой певицы Валерии

В своем микроблоге Instagram Валерия опубликовала совместное фото с Максимом Фадеевым и Даниилом Бабичевым. Продюсер записал песню с супругой Иосифа Пригожина и сказал, что может заняться ее карьерой. Валерия поблагодарила основателя лейбла MALFA за прекрасный опыт и отметила, что творческий союз получился очень душевным и талантливым. Артистка убеждена, что они создали стоящую композицию. Максим Фадеев также опубликовал совместные снимки и заявил, что Валерия – настоящий музыкант, и он остался под большим впечатлением.Ранее продюсер заявил о том, что ее решение о расторжении контрактов с артистками лейбла MALFA было «самым правильным в жизни».