Иностранные медики назвали продукты для избавления от головной боли





Медики отмечают, что в большинстве случаев при возникновении головной боли люди для снятия симптомов принимают обезболивающие средства, не разбираясь в причинах ее появления. В то же время преодолеть болевые ощущения можно с помощью природных методов.К примеру, употребление бананов, богатых магнием, может облегчить симптомы, так как большинство болевых ощущений возникает из-за недостаточного количества этого микроэлемента. Восполнить запасы магния в организме поможет употребление листовых овощей, гороха и орехов. Эффективной при головных болях является ароматерапия. В частности, 15-ти минутное вдыхание масла лаванды стимулирует роботу центральной нервной системы.Эксперты подчеркивают, что снять болевые ощущения поможет массаж тела и теплый душ. Чтобы предотвратить возникновение головной боли, следует воздерживаться от употребления кофе и отказаться от курения. Кроме того, необходимо ограничить время пользования мобильными устройствами.