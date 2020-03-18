Ксения Бородина после поездки во Францию раскритиковала "безответственных" людей





Ксения Бородина только недавно вернулась из Куршевеля, где с размахом отпраздновала день рождения в кругу друзей. Примечательно, что звезду проекта "Дом-2" много критиковали поклонники, ведь она не соблюдала никаких мер безопасности, хотя Франция является одной из стран, где коронавирус распространяется стремительными темпами. Отвечать на критику телеведущая не спешила.Примечательно, что вернувшись в Россию, Ксения Бородина начала тут же высказываться в адрес россиян, которые, по ее мнению, относятся к правилам карантина безответственно и просто не хотят их соблюдать. Тем не менее, фанаты быстро напомнили звезде, что она тоже не стремилась обезопасить свою семью, подвергая ее опасности.