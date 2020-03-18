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Ксения Бородина после поездки во Францию раскритиковала "безответственных" людей

Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ксения Бородина недавно отметила день рождения, причем отправилась вместе с друзьями во Францию, несмотря на нестабильную эпидемиологическую ситуацию. Тем не менее, после возвращения знаменитость стала критиковать "безответственных", по ее мнению, россиян, которые не соблюдают правила карантина.
Ксения Бородина после поездки во Францию раскритиковала "безответственных" людей

Ксения Бородина только недавно вернулась из Куршевеля, где с размахом отпраздновала день рождения в кругу друзей. Примечательно, что звезду проекта "Дом-2" много критиковали поклонники, ведь она не соблюдала никаких мер безопасности, хотя Франция является одной из стран, где коронавирус распространяется стремительными темпами. Отвечать на критику телеведущая не спешила.

Примечательно, что вернувшись в Россию, Ксения Бородина начала тут же высказываться в адрес россиян, которые, по ее мнению, относятся к правилам карантина безответственно и просто не хотят их соблюдать. Тем не менее, фанаты быстро напомнили звезде, что она тоже не стремилась обезопасить свою семью, подвергая ее опасности.

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Добавил: Joker Сегодня, 20:40

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