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Последняя супруга писателя Эдуарда Лимонова Екатерина Волкова посмертно призналась ему в любви

Последняя супруга писателя Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви. Екатерина Волкова высказалась о смерти бывшего мужа в социальных сетях.

Смерть Эдуарда Лимонова наступила 17 марта, после чего Екатерина Волкова выступила с обращением к публике в своем Instagram-аккаунте. Актриса подтвердила, что скончался “отец ее детей”, чему предшествовала продолжительная болезнь. Артистка попросила не звонить ей в этот тяжелый момент жизни, а также отказалась комментировать произошедшее. Однако звезда оставила несколько грустных смайлов в конце публикации, а также снабдила ее хэштегами “#потеря” и “#любимый”. В Facebook Волкова добавила: “Ты был сложный, но я тебя любила. Спасибо за детей”.

Как известно, в браке с писателем Екатерина Волкова родила сына и дочь, которым сейчас 13 и 11 лет соответственно. Не так давно актриса рассказывала, что после развода Лимонов поддерживал семью финансово.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 05:08

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