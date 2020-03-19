Последняя супруга писателя Эдуарда Лимонова Екатерина Волкова посмертно призналась ему в любви

Смерть Эдуарда Лимонова наступила 17 марта, после чего Екатерина Волкова выступила с обращением к публике в своем Instagram-аккаунте. Актриса подтвердила, что скончался “отец ее детей”, чему предшествовала продолжительная болезнь. Артистка попросила не звонить ей в этот тяжелый момент жизни, а также отказалась комментировать произошедшее. Однако звезда оставила несколько грустных смайлов в конце публикации, а также снабдила ее хэштегами “#потеря” и “#любимый”. В Facebook Волкова добавила: “Ты был сложный, но я тебя любила. Спасибо за детей”.Как известно, в браке с писателем Екатерина Волкова родила сына и дочь, которым сейчас 13 и 11 лет соответственно. Не так давно актриса рассказывала, что после развода Лимонов поддерживал семью финансово.