Взрослый сын пристыдил Ларису Гузееву по поводу ненадлежащего контента
В своем микроблоге Instagram в разделе сторис Лариса Гузеева рассказала своим фолловерам о том, что взрослый сын Георгий пристыдил ее по поводу ненадлежащего контента. По словам наследника, звездная мать общается с подписчиками на ненужные темы.
Как отметил Георгий, поклонники Ларисы Гузеевой ждут от нее совершенно другого. Он считает, что мать «рассказывает глупости», вместо того, чтобы делиться тем, в чем она профи. В связи с этим телеведущая решила показать фолловерам, каким образом готовится ее фирменный тыквенный суп. Многие поклонники отметили, что с Ларисы Гузеевой мог бы получиться отличный фудблогер.
Сын считает, что у матери кулинарный талант, поэтому она не должна его скрывать. Георгий посоветовал родственнице делиться с подписчиками своими секретами на кухне. Пару лет назад Лариса Гузеева со своей дочерью Ольгой вела рубрику в программе «Живая жизнь». Они готовили интересные блюда на камеру, но вскоре проект «заморозили».
Как отметил Георгий, поклонники Ларисы Гузеевой ждут от нее совершенно другого. Он считает, что мать «рассказывает глупости», вместо того, чтобы делиться тем, в чем она профи. В связи с этим телеведущая решила показать фолловерам, каким образом готовится ее фирменный тыквенный суп. Многие поклонники отметили, что с Ларисы Гузеевой мог бы получиться отличный фудблогер.
Сын считает, что у матери кулинарный талант, поэтому она не должна его скрывать. Георгий посоветовал родственнице делиться с подписчиками своими секретами на кухне. Пару лет назад Лариса Гузеева со своей дочерью Ольгой вела рубрику в программе «Живая жизнь». Они готовили интересные блюда на камеру, но вскоре проект «заморозили».