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Сергей Лазарев разочарован отменой «Евровидения» из-за ситуации с коронавирусом: "Надеялся на другое решение организаторов"

Сергей Лазарев решил прокомментировать отмену «Евровидения» из-за ситуации с коронавирусом. По словам певца, он надеялся на другое решение организаторов.
Сергей Лазарев разочарован отменой «Евровидения» из-за ситуации с коронавирусом: "Надеялся на другое решение организаторов"

Артист разместил на странице в Instagram сюжет, на кадрах которого заявил, что до последнего надеялся на иной поворот событий и думал, что организаторы выкрутятся из сложившегося положения. Как отметил Сергей Лазарев, музыкальный конкурс можно было провести без зрителей и гостей, а только сообщить о результатах голосования. Знаменитость добавил, что большое количество фанатов смотрят его концерты на просторах Сети, а «Евровидения» в этом году на самом деле ждали многие.

Кроме этого, Лазарев пожелал своим фолловерам не болеть и не расстраиваться из-за последствий коронавируса в плане отмены различных мероприятий. Как сказал исполнитель, положительная энергия пригодится для противостояния разным заболеваниям. Певец призвал поклонников ждать следующего года.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 06:08

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