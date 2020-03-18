Банки России начинают закрывать приём вкладов в долларах





Известно, несколько дней назад Федеральная резервная система снизила почти до нулевого значения ключевую ставку. Финансовый регулятор США преследовал этим свои цели, но из-за данного решения некоторые банки России отказываются от вкладов в долларах, поскольку доходность от таких вложений упала до минимума и стала нерентабельной. Как сообщает аналитик, в числе финучреждений уже числятся Росбанк и Райффайзенбанк.Тем не менее, в России в на этой неделе снижается стоимость национальной валюты. Рубль ставит антирекорды, достигая негативных показателей февраля 2016 года.