Банки России начинают закрывать приём вкладов в долларах
Банки России, по информации аналитиков из Forbes, закрывают приём вкладов в долларах. Вероятной причиной стало решение ФРС снизить ключевую ставку.
Известно, несколько дней назад Федеральная резервная система снизила почти до нулевого значения ключевую ставку. Финансовый регулятор США преследовал этим свои цели, но из-за данного решения некоторые банки России отказываются от вкладов в долларах, поскольку доходность от таких вложений упала до минимума и стала нерентабельной. Как сообщает аналитик, в числе финучреждений уже числятся Росбанк и Райффайзенбанк.
Тем не менее, в России в на этой неделе снижается стоимость национальной валюты. Рубль ставит антирекорды, достигая негативных показателей февраля 2016 года.
Известно, несколько дней назад Федеральная резервная система снизила почти до нулевого значения ключевую ставку. Финансовый регулятор США преследовал этим свои цели, но из-за данного решения некоторые банки России отказываются от вкладов в долларах, поскольку доходность от таких вложений упала до минимума и стала нерентабельной. Как сообщает аналитик, в числе финучреждений уже числятся Росбанк и Райффайзенбанк.
Тем не менее, в России в на этой неделе снижается стоимость национальной валюты. Рубль ставит антирекорды, достигая негативных показателей февраля 2016 года.
Экономика
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:21