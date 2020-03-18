Артист Максим Виторган бросил курить и стал практиковать интервальное голодание





Сейчас большинство утверждает, что такие радикальные меры Максим Виторган решил принять, потому что его избранница младше почти на 20 лет. Более того, Максим неоднократно в последнее время был замечен в различных клиниках красоты, где делал процедуры по омоложению кожи. Кроме того, если присмотреться повнимательнее, то уже заметно, что Максим Виторган скинул вес и стал выглядеть гораздо свежее. Сейчас Виторган-младший прибегнул еще и к способу интервального голодания. Известно, что мужчина питается дважды в день, а после голодает на протяжении 16 часов.Также Максим Виторган принял решение полностью отказаться от такой вредной привычки, как курение. К слову, актер курил на протяжении многих лет.Стоит отметить, что менять свой образ жизни Максим Виторган решил в неспокойное время, когда весь мир трясет от коронавирусной инфекции. Он даже отметил в своем блоге, что курить во время тряски как-то не очень.