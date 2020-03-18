Ирина Слуцкая впервые показала лицо 4-месячной дочери Киры

Этой новостью спортсменка поделилась со своими подписчиками в микроблоге Instagram. Ирина Слуцкая часто рассказывала подписчикам о дочери Кире, но ее лицо скрывала. Съемка для обложки журнала стала первым публичным появлением малышки. Поклонники фигуристки отметили, что малышка очень похожа на своего отца – бизнесмена Алексея Говырина. Фолловеры засыпали многодетную семью комплиментами. Особо внимательные отметили, что 4-месячная малышка трогательно держит за палец своего старшего брата.Брак с Алексеем Говыриным у телеведущей второй по счету. Пара официально оформила свои отношения летом 2018 года, а предложение от бизнесмена спортсменка получила в День влюбленных. Сын Артем и дочь Варвара появились в браке с Сергеем Михеевым, который работал учителем физкультуры.