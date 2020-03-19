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Apple оснастит iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max ToF-камерами

Выпуск новых смартфонов Apple ожидается уже в этом году, поэтому поклонники заинтересованы в любой свежей информации относительно новинок. Известно, что iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max оборудуют ToF-камерами.
Apple оснастит iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max ToF-камерами

Специалисты интернет-портала 9to5Mac, специализирующиеся на продукции компании, обнаружили во время исследования кода iOS14 сведения о том, что вышеназванные модели получат времяпролетные камеры. Судя по всему, разработчики Apple оснастят мобильные устройства 4-мя девайсами: широкоугольной камерой, сверхшироким объективом, телеобъективом и ToF-камерой. При задействовании последней в качестве пикселей она содержит оценки расстояний от объектива до снимаемого объекта. В результате получается дальностный снимок.

Именно ToF-камер способны улучшить технологии дополненной реальности за счет высокоточного размещения окружающей среды в 3-мерном пространстве. То есть информация о том, что iPhone 12 Pro и 12 Pro Max будут поддерживать данную разработку, могут оказаться правдой.

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Технологии
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 07:05

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