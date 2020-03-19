Apple оснастит iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max ToF-камерами





Специалисты интернет-портала 9to5Mac, специализирующиеся на продукции компании, обнаружили во время исследования кода iOS14 сведения о том, что вышеназванные модели получат времяпролетные камеры. Судя по всему, разработчики Apple оснастят мобильные устройства 4-мя девайсами: широкоугольной камерой, сверхшироким объективом, телеобъективом и ToF-камерой. При задействовании последней в качестве пикселей она содержит оценки расстояний от объектива до снимаемого объекта. В результате получается дальностный снимок.Именно ToF-камер способны улучшить технологии дополненной реальности за счет высокоточного размещения окружающей среды в 3-мерном пространстве. То есть информация о том, что iPhone 12 Pro и 12 Pro Max будут поддерживать данную разработку, могут оказаться правдой.