АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики: Рак толстой кишки развивается по-разному у женщин и…
EUR 82.31 USD 73.89
Курс валют на 18.03.2020

Названы лучшие фильмы для семейного просмотра во время карантина из-за коронавируса

В связи с решением многих россиян самоизолироваться из-за коронавируса, эксперты подготовили список лучших фильмов, с которыми можно скоротать время в компании домочадцев. Они советуют не поддаваться панике и искать себе приятное занятие на этот период.

Мультфильм “Вперед” пользуется особой популярностью среди зрителей. В сюжете раскрывается история братьев-эльфов, которые отправились в путешествие, чтобы вернуть магию. Новый фильм российского производства “Счастье в конверте” повествует об отношениях между поколениями. Режиссер Светлана Сухонова попыталась донести современным людям, живущим в спешке, что счастье можно найти в простых вещах. “Барашек Шон: Фермагеддон” понравится и взрослым, и детям, как обещают эксперты. О проекте “Соник в кино” начали говорить еще до того, как произошла премьера, а всему виной внешний вид главного героя. Создателям пришлось поменять рисовку уже после окончания съемок из-за требований публики. Энди Фиксмен выпустил комедийную ленту “Игры с огнем”, в которой рассказывается история пожарных, спасших троих детей. В итоге спасателям пришлось работать в роли нянек.

В Сети советуют просмотреть приключенческий фильм “Зов предков” режиссера Криса Сандерса. Высокие оценки зрителей также получили проекты “Наши дети” и “Удивительное путешествие доктора Дулиттла”.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети раскрыт дизайн смартфона Vivo X30 Pro 5G AW Limited…
В Сети опубликовали первые изображения нового Opel Mokka…
Первый муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской заявил о желании разобраться со сплетниками: "Это кем-то…
Звезды «Дом-2» Настя Иванова, Руслан Мацьолек и Виталий Еворовский сбежали в…
Эмбер Херд призналась, что ударила Джонни Деппа дверью по…
Иностранные медики назвали продукты для избавления от головной…
Эксперты рассказали, что нужно знать о сомнительных…
Представлена настольная LED-лампа Xiaomi MIJIA Lite для сохранения…
Максим Фадеев пообещал заняться карьерой певицы…
Взрослый сын пристыдил Ларису Гузееву по поводу ненадлежащего…
Ксения Собчак высказалась о смерти Эдуарда Лимонова: "Он был…
Константин Эрнст назвал группу Little Big победителем отмененного…
Ирина Слуцкая впервые показала лицо 4-месячной дочери…
Ксения Шаповал прокомментировала роман с Владом Кадони: "У каждого есть свой…
Ксения Бородина после поездки во Францию раскритиковала "безответственных"…
Samsung представила недорогой Galaxy M21 с батареей на 6000…
Банки России начинают закрывать приём вкладов в…
Врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал о правилах обработки авто для профилактики…
Артист Максим Виторган бросил курить и стал практиковать интервальное…
Последствия коронавируса: В венецианских каналах появились дельфины и…
В преддверии юбилея Надежда Бабкина рассказала о пластике лица: "Первые два дня ничего не видела и-за…
В Госдуме рассказали, где россиянам спастись от…
Елизавета Пескова опасается распространения коронавируса через…
Психолог Алексей Фокин рассказал, как избежать семейных конфликтов во время изоляции из-за…
«ВИС-Авто» выпустила «злую» версию Lada…
Владельцы iPhone заподозрили Apple в…
Вадим Манукян призвал TikTok скорректировать контент после рекламы…
Ирина Дубцова во время карантина из-за коронавируса занялась готовкой домашних…
Просмотреть все новости