50-летняя Лада Дэнс освоила танцы на пилоне

Режиссер дал задание Ладе Дэнс подготовить танец на пилоне. По мнению исполнительницы, получается красиво, сексуально и женственно. Она наслаждается своим отражением в зеркале во время занятий. О том, чтобы освоить этот вид спорта, певица мечтала давно, восхищаясь грацией танцовщиц. По словам Лады Дэнс, танцы на пилоне дарят ей новые яркие впечатления и непередаваемые эмоции.Ранее артистка думала, что девушкам с хорошей физической формой выполнять движения в этом виде спорта легко. Но оказалось, что она ошибается, однако длительные тренировки уже дают свои результаты. Ради нового клипа 50-летняя певица во время тренировок сорвала спину и ходит в тейпах. Но результат, который она видит, невероятно вдохновляет исполнительницу.Фолловеры восхитились достижениями Лады Дэнс и также отметили, что у нее потрясающая фигура. Многие девушки могут только позавидовать таким подтянутым ногам, плоскому животу и отсутствию целлюлита.