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Эксперты назвали наиболее неожиданные места обитания вирусов и бактерий

Эксперты проинформировали о наиболее неожиданных местах обитания множества вирусов и бактерий. Эта информация является очень актуальной в условиях коронавируса.

Эксперты предупреждают, что наличными деньгами нужно пользоваться с осторожностью, поскольку некоторые из бактерий способны жить на них в течение 17 дней. Специалисты рекомендуют регулярно очищать компьютерную мышь, так как на ней может содержаться в три раза больше микробов, нежели на сидении унитаза. Подобная ситуация прослеживается и с клавиатурой. Коврики, расположенные в дверях, в 96% случаев содержат фекальные бактерии, которые попадают в дом через обувь его жителей.

Эксперты советуют при выборе блюд в кафе или ресторанах держать меню вдали от тарелок, поскольку в течение дня к нему дотрагивается множество людей, а микроорганизмы могут жить до 18 часов. Также после заказа блюд специалисты рекомендуют тщательно вымыть руки. Смартфоны, наушники и микрофоны следует регулярно дезинфицировать, так как на их поверхности содержится около 1,4 тысячи бактерий. В период вспышки вирусов необходимо воздерживаться от рукопожатий, ведь через руки можно передать больше микробов, чем через поцелуй.

Эксперты подчеркивают, что нужно сохранять дистанцию с окружающими людьми, потому что в процессе чихания вирус может разлететься на расстояние, длиною в метр, и сохраняться на поверхности предметов в течение трех дней. Немало бактерий содержится на рабочем месте офисного работника, а также на резинке-уплотнителе, которая находится в холодильнике.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 08:09

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