Представлена настольная LED-лампа Xiaomi MIJIA Lite для сохранения зрения





Новая LED-лампа MIJIA Lite является упрощенной версией базовой модели, однако оснащена некоторыми функциями, позволяющими сохранить зрение. В частности, она имеет три осветительных блока, которые обеспечивают защиту от повреждений зрения в связи с воздействием синего света. При этом прибор обеспечивает яркость до 1200 люмен с возможностью регулировки. Эксперты отмечают элегантный внешний вид новинки от Xiaomi. Аппарат позволяет направить световой луч в определенный угол благодаря шарниру. Широкий диапазон охвата обеспечивается возможностью сгибаться до 218 градусов совершать поворот на 180 градусов.В некоторых китайских интернет-магазинах MIJIA Lite доступна по цене 11 долларов, а за пределами страны лампу продают за 15 долларов.