iPhone 12 Pro может быть первым смартфоном Apple с китайским экраном





Источник сообщает, что китайское предприятие вложило значительные денежные средства в развитие линий, которые производят дисплеи OLED. Эти усилия BOE прилагает для того, чтобы заключить долгосрочное соглашение с корпорацией Apple.Слухи о предполагаемом сотрудничестве разработчиков из Китая и «яблочной» компании появляются уже не первый раз. Но с Apple не все так просто, так как даже такой гигант как LG не стал официальным поставщиком экранов для корпорации.В утечках также говорится о том, что Apple подготавливает для серии iPhone 12 сенсоры на 64 Мп. Предполагается, что производитель улучшит качество съемки при недостаточном освещении. Для этого будет использована технология пиксельного биннинга.