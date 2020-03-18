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iPhone 12 Pro может быть первым смартфоном Apple с китайским экраном

Согласно данным инсайдеров, модель iPhone 12 Pro, которая ожидается осенью, может быть первым смартфоном Apple, оснащенным китайским экраном. Предполагается, что поставщиком выступит компания BOE.
iPhone 12 Pro может быть первым смартфоном Apple с китайским экраном

Источник сообщает, что китайское предприятие вложило значительные денежные средства в развитие линий, которые производят дисплеи OLED. Эти усилия BOE прилагает для того, чтобы заключить долгосрочное соглашение с корпорацией Apple.

Слухи о предполагаемом сотрудничестве разработчиков из Китая и «яблочной» компании появляются уже не первый раз. Но с Apple не все так просто, так как даже такой гигант как LG не стал официальным поставщиком экранов для корпорации.

В утечках также говорится о том, что Apple подготавливает для серии iPhone 12 сенсоры на 64 Мп. Предполагается, что производитель улучшит качество съемки при недостаточном освещении. Для этого будет использована технология пиксельного биннинга.

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Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Вчера, 23:09

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