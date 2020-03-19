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Apple увеличила объём памяти в Mac mini и изменила цену ноутбука

Согласно последним новостям, выросли цены на ноутбук Apple. Кроме этого, корпорация увеличила в Mac mini объём памяти.
Apple увеличила объём памяти в Mac mini и изменила цену ноутбука

На данный момент самый бюджетный девайс можно приобрести с жестким диском на 256 Гб. Стоимость компьютера выросла почти до 3 тысяч рублей. Вторая компоновка Mac mini оборудуется твердотельным накопителем, объёмом в 512 Гб, а его цена достигает 102 990 рублей. Повышение цены на данную продукцию произошло по причине роста евро и доллара. Тем не менее, учитывая новые SSD, можно говорить о снижении стоимости компьютеров Apple. Раньше за установку жесткого диска на 512 Гб пользователь платил 16 272 рубля.

На территории США компания увеличила объём жесткого диска, оставив старые ценники – 799 и 1099 долларов. Что касается остальных характеристик устройств, они остались неизменными.

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Технологии
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 04:09

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