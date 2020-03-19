Apple увеличила объём памяти в Mac mini и изменила цену ноутбука





На данный момент самый бюджетный девайс можно приобрести с жестким диском на 256 Гб. Стоимость компьютера выросла почти до 3 тысяч рублей. Вторая компоновка Mac mini оборудуется твердотельным накопителем, объёмом в 512 Гб, а его цена достигает 102 990 рублей. Повышение цены на данную продукцию произошло по причине роста евро и доллара. Тем не менее, учитывая новые SSD, можно говорить о снижении стоимости компьютеров Apple. Раньше за установку жесткого диска на 512 Гб пользователь платил 16 272 рубля.На территории США компания увеличила объём жесткого диска, оставив старые ценники – 799 и 1099 долларов. Что касается остальных характеристик устройств, они остались неизменными.