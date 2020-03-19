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Надежда Бабкина призналась, что в молодости крутила роман с женатым мужчиной

Надежда Бабкина призналась в романе с женатым мужчиной, что произошло в ее молодости. Сейчас артистка имеет серьезные отношения с молодым избранником Евгением Гором.

В интервью “КП” Надежда Бабкина отметила, что студенческие годы у нее были бурные. Например, она встречалась с женатым избранником, который был старше нее. Ей понравилась его внешность и голос, поэтому она боролась за внимание кавалера вместе с другими. Однако он обратил свое внимание именно на нее, а в итоге роман протекал стремительно. Вскоре об этом узнали в учебном заведении и вызвали на разговор родителей будущей звезды. Отец Надежды Бабкиной вступился за нее, и это было впервые, когда она почувствовала серьезную защиту со стороны семьи. В итоге у нее появился новый парень из мединститута, который помог ей забыть прошлую влюбленность.

Надежда Бабкина вспомнила свой брак с Владимиром Заселателевым, который изменял ей, но артистка терпела ссоры и угрозы ради единственного сына. Сейчас она понимает, что поступала неправильно, а развестись нужно было сразу. На данный момент у певицы есть молодой избранник Евгений Гор, которого не смущает 30-летняя разница в возрасте.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 01:10

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