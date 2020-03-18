АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики: Рак толстой кишки развивается по-разному у женщин и…
EUR 82.31 USD 73.89
Курс валют на 18.03.2020

Майк Тайсон признался, что он готов умереть: "Жить на этом свете гораздо сложнее"

В одном из интервью экс—боксер Майк Тайсон признался, что он готов умереть и вовсе этого не боится. По словам тяжеловеса, жить на этом свете гораздо сложнее, так как для этого необходимо достаточное количество храбрости.
Майк Тайсон признался, что он готов умереть: "Жить на этом свете гораздо сложнее"

Майк Тайсон заявил, что он готов к смерти и страха у него перед «потусторонним миром» нет. Как отметил бывший боксер, жизнь представляет собой сложный путь и борьбу. Поэтому, справляются только храбрые люди. 53-летний спортсмен привел пример, что даже у самых богатых людей на Земле бывают сложности и трудности.

Ранее тяжеловес рассказал поклонникам о том, что в 10 лет пережил серьезную травму детства. У него умер любимый питомец – голубь по имени Джулиус. Поэтому расстроенный будущий спортсмен отправил в нокаут мусорщика, который имел смелость выбросить коробку с мертвым любимцем Тайсона.

Свою спортивную карьеру известный американец завершил 15 лет назад. На протяжении трех лет он носил титул абсолютного чемпиона мира. Из 58 боев у него только 8 проигрышей, а в 44 случаях встречи закончились нокаутами. Кроме этого, Майк Тайсон стал самым молодым боксером, который получил титул чемпиона мира в тяжелом весе.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 22:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон признался, что он готов умереть: "Жить на этом свете гораздо…
Звезда проекта "Дом-2" Елена Бушина "ограбила" продуктовый магазин из-за боязни…
Гоген Солнцев уговаривает парализованную Екатерину Терешкович прийти на шоу к Андрею…
Гиперкар Aston Martin Valkyrie начали тестировать на обычных…
Дэвид Бекхэм сделал подтяжку лица по совету…
«Не помню, чтобы была одна»: Евгения Феофилактова намекнула на новые…
В Иране 103-летняя женщина поборола…
Аналитик из Японии предсказывает падение цена на нефть ниже ноля…
Звезда «Дом-2» Настя Балинская рыдает после встречи с Лешей…
СМИ рассказали об отдыхе звезд во время карантина из-за…
Медик Игорь Никоноров заявил, что волна коронавируса может спасть через два…
Врач из Китая нашел лечение для тяжелобольных пациентов с…
Названы лучшие фильмы для семейного просмотра во время карантина из-за…
В Сети раскрыт дизайн смартфона Vivo X30 Pro 5G AW Limited…
В Сети опубликовали первые изображения нового Opel Mokka…
Первый муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской заявил о желании разобраться со сплетниками: "Это кем-то…
Звезды «Дом-2» Настя Иванова, Руслан Мацьолек и Виталий Еворовский сбежали в…
Эмбер Херд призналась, что ударила Джонни Деппа дверью по…
Иностранные медики назвали продукты для избавления от головной…
Эксперты рассказали, что нужно знать о сомнительных…
Представлена настольная LED-лампа Xiaomi MIJIA Lite для сохранения…
Максим Фадеев пообещал заняться карьерой певицы…
Взрослый сын пристыдил Ларису Гузееву по поводу ненадлежащего…
Ксения Собчак высказалась о смерти Эдуарда Лимонова: "Он был…
Константин Эрнст назвал группу Little Big победителем отмененного…
Ирина Слуцкая впервые показала лицо 4-месячной дочери…
Ксения Шаповал прокомментировала роман с Владом Кадони: "У каждого есть свой…
Ксения Бородина после поездки во Францию раскритиковала "безответственных"…
Просмотреть все новости