Майк Тайсон признался, что он готов умереть: "Жить на этом свете гораздо сложнее"

Майк Тайсон заявил, что он готов к смерти и страха у него перед «потусторонним миром» нет. Как отметил бывший боксер, жизнь представляет собой сложный путь и борьбу. Поэтому, справляются только храбрые люди. 53-летний спортсмен привел пример, что даже у самых богатых людей на Земле бывают сложности и трудности.Ранее тяжеловес рассказал поклонникам о том, что в 10 лет пережил серьезную травму детства. У него умер любимый питомец – голубь по имени Джулиус. Поэтому расстроенный будущий спортсмен отправил в нокаут мусорщика, который имел смелость выбросить коробку с мертвым любимцем Тайсона.Свою спортивную карьеру известный американец завершил 15 лет назад. На протяжении трех лет он носил титул абсолютного чемпиона мира. Из 58 боев у него только 8 проигрышей, а в 44 случаях встречи закончились нокаутами. Кроме этого, Майк Тайсон стал самым молодым боксером, который получил титул чемпиона мира в тяжелом весе.