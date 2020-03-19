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Эксперты назвали профессии, чья популярность вырастет из-за коронавируса

Эксперты перечислили профессии, которые популяризируются в связи с пандемией коронавируса. Самоизоляция приведет граждан к поискам удобной удаленной работы.

Выяснилось, что чаще всего работодатели ищут SMM-специалистов, графических дизайнеров, копирайтеров, переводчиков и программистов. Чтобы стать удаленным сотрудником необходим компьютер или ноутбук, а также подключение к интернету. Авторам текстов понадобятся достоверные источники, а копирайтерам, занятым на информационных порталах, нужно уметь быстро реагировать. Согласно статистике, наибольший заработок дают те тексты, которые содержат рекламу или продают товары, а также статьи с интересными заголовками. Копирайтеры ценятся в PR-компаниях и сфере рекламы. Зарабатывают из дома также художники, которые пользуются двумя видами занятости: наличием официального трудоустройства или самостоятельным поиском заказов. В Сети обучают дизайнеров-фрилансеров, а их зарплата чаще зависит от загрузки. Владельцы онлайн-платформ пользуются услугами web-дизайнеров.

В связи с пандемией коронавируса снизился спрос на услуги, в связи с чем SMM-специалисты тоже могут ощущать проблемы с клиентами. Однако чаще они заняты развитием аккаунтов в социальных сетях. Вакансии программистов люди часто обходят стороной, считая, что освоить эту профессию сложно. Однако в Сети предлагается масса тренингов, которые позволят разобраться быстро. По этой теме также существуют бесплатные пособия. В связи с эпидемией набирают обороты онлайн-переговоров, где требуются переводчики. При этом технический перевод и ранее пользовался спросом. Информацию об этом предоставляет издание "Слово и Дело".

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 00:04

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