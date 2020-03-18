Последствия коронавируса: В венецианских каналах появились дельфины и лебеди

Как отмечают итальянцы, вода в каналах настолько очистилась, что теперь в ней можно заметить рыбу, а ещё вернулись лебеди. Причиной этому стало отсутствие большого потока людей и гондол. «Венеция не видела чистой воды в каналах в течение очень долгого времени. Дельфины тоже появляются. Природа просто нажала на нас кнопку перезагрузки», – написал один из очевидцев.Пользователи Сети пришли в восторг от такой новости, заметив и неожиданно положительные последствия пандемии коронавируса. «Никогда не видел Венецию такой чистой!», «Вода, как на Мальдивах», – делятся своими эмоциями юзеры.