В Госдуме рассказали, где россиянам спастись от коронавируса





На сегодняшний день коронавирус остается угрозой для престарелых людей и граждан со сниженным иммунитетом. В связи с этим, в рамках обсуждения депутатами Госдумы мер по обеспечению безопасности граждан РФ, председатель парламента Вячеслав Никонов рассказал об одном из вариантов спасения. Депутат видит дополнительное преимущество россиян в мировом первенстве по количеству дач и огородов.Вячеслав Никонов призвал сограждан пользоваться этим. Работа на участках, таким образом, станет не только возможностью для самоизоляции, но и источником самообеспечения. Если выращивание фруктов и овощей для собственных нужд не теряет популярности по ныне, то дополнительным стимулом станет возможность сократить свои контакты с потенциальными переносчиками коронавируса.