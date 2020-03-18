В Госдуме рассказали, где россиянам спастись от коронавируса
В Госдуме рассказали о местах спасения россиян от короновируса. По мнению депутатов, дачи и огородные участки являются лучшим средством для защиты от болезни, наиболее опасной для людей преклонного возраста.
На сегодняшний день коронавирус остается угрозой для престарелых людей и граждан со сниженным иммунитетом. В связи с этим, в рамках обсуждения депутатами Госдумы мер по обеспечению безопасности граждан РФ, председатель парламента Вячеслав Никонов рассказал об одном из вариантов спасения. Депутат видит дополнительное преимущество россиян в мировом первенстве по количеству дач и огородов.
Вячеслав Никонов призвал сограждан пользоваться этим. Работа на участках, таким образом, станет не только возможностью для самоизоляции, но и источником самообеспечения. Если выращивание фруктов и овощей для собственных нужд не теряет популярности по ныне, то дополнительным стимулом станет возможность сократить свои контакты с потенциальными переносчиками коронавируса.
На сегодняшний день коронавирус остается угрозой для престарелых людей и граждан со сниженным иммунитетом. В связи с этим, в рамках обсуждения депутатами Госдумы мер по обеспечению безопасности граждан РФ, председатель парламента Вячеслав Никонов рассказал об одном из вариантов спасения. Депутат видит дополнительное преимущество россиян в мировом первенстве по количеству дач и огородов.
Вячеслав Никонов призвал сограждан пользоваться этим. Работа на участках, таким образом, станет не только возможностью для самоизоляции, но и источником самообеспечения. Если выращивание фруктов и овощей для собственных нужд не теряет популярности по ныне, то дополнительным стимулом станет возможность сократить свои контакты с потенциальными переносчиками коронавируса.