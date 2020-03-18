Психолог Алексей Фокин рассказал, как избежать семейных конфликтов во время изоляции из-за коронавируса
Психолог Алексей Фокин рассказал, как избежать конфликтов с членами семьи при необходимости оставаться в изоляции во время пандемии коронавируса. Специалист заметил, что все чаще россияне выбирают удаленную работу.
Несмотря на отсутствие в России карантина, все больше россиян выбирают самоизоляцию и начинают работать из дома. Недавно в Москве запретили проведение публичных мероприятий на улице, а в помещениях ввели ограничение на 50 человек. Все учебные заведения были переведены на удаленный режим. Большую часть времени или полные сутки граждане вынуждены проводить в пределах собственной квартиры. Психолог Алексей Фомин посоветовал семьям меньше следить за новостями, чтобы не паниковать. Он призвал россиян не бояться выходить на улицу, но держаться от других людей на дистанции более 1,5 метра. Во время самоизоляции следует находить положительные моменты и использовать все возможности, которые открываются во время работы из дома. Чтобы сократить шансы заразиться коронавирусом до минимума, следует отправиться на дачу. При этом смена обстановки тоже хорошо повлияет на самочувствие.
Фомин посоветовал не концентрироваться на изоляции, а также с пониманием относиться к близким. Информацию об этом передает информационное издание iReactor.
Несмотря на отсутствие в России карантина, все больше россиян выбирают самоизоляцию и начинают работать из дома. Недавно в Москве запретили проведение публичных мероприятий на улице, а в помещениях ввели ограничение на 50 человек. Все учебные заведения были переведены на удаленный режим. Большую часть времени или полные сутки граждане вынуждены проводить в пределах собственной квартиры. Психолог Алексей Фомин посоветовал семьям меньше следить за новостями, чтобы не паниковать. Он призвал россиян не бояться выходить на улицу, но держаться от других людей на дистанции более 1,5 метра. Во время самоизоляции следует находить положительные моменты и использовать все возможности, которые открываются во время работы из дома. Чтобы сократить шансы заразиться коронавирусом до минимума, следует отправиться на дачу. При этом смена обстановки тоже хорошо повлияет на самочувствие.
Фомин посоветовал не концентрироваться на изоляции, а также с пониманием относиться к близким. Информацию об этом передает информационное издание iReactor.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:30