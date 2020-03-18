Роскомнадзор пригрозил СМИ лишением лицензии за фейковые новости о коронавирусе





В связи с последними событиями мониторинг прессы, интернет-ресурсов, телерадиовещательный предприятий и видеохостингов, провоцирующих панику среди жителей РФ, ведется круглосуточно. По словам представителей Роскомнадзора, сейчас они сотрудничают с полицией и Генеральной прокуратурой. За счет этого осуществляется незамедлительная реакция относительно размещения СМИ неподтвержденных новостей.Ранее ведомство предупредило россиян о том, что из-за вспышки коронавируса возросло число случаев мошенничества на просторах соцсетей. Эксперты посоветовали не открывать вложения и ссылки в электронных письмах, а также проявлять осторожность при вводе данных банковских карт во время онлайн-покупок.