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Роскомнадзор пригрозил СМИ лишением лицензии за фейковые новости о коронавирусе

Специалисты Роскомнадзора предупредили СМИ об ответственности за публикацию фейковых новостей по поводу коронавируса. Как сообщили на сайте ведомства, журналистов будут лишать лицензии.

В связи с последними событиями мониторинг прессы, интернет-ресурсов, телерадиовещательный предприятий и видеохостингов, провоцирующих панику среди жителей РФ, ведется круглосуточно. По словам представителей Роскомнадзора, сейчас они сотрудничают с полицией и Генеральной прокуратурой. За счет этого осуществляется незамедлительная реакция относительно размещения СМИ неподтвержденных новостей.

Ранее ведомство предупредило россиян о том, что из-за вспышки коронавируса возросло число случаев мошенничества на просторах соцсетей. Эксперты посоветовали не открывать вложения и ссылки в электронных письмах, а также проявлять осторожность при вводе данных банковских карт во время онлайн-покупок.

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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:42

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