Роскомнадзор пригрозил СМИ лишением лицензии за фейковые новости о коронавирусе
Специалисты Роскомнадзора предупредили СМИ об ответственности за публикацию фейковых новостей по поводу коронавируса. Как сообщили на сайте ведомства, журналистов будут лишать лицензии.
В связи с последними событиями мониторинг прессы, интернет-ресурсов, телерадиовещательный предприятий и видеохостингов, провоцирующих панику среди жителей РФ, ведется круглосуточно. По словам представителей Роскомнадзора, сейчас они сотрудничают с полицией и Генеральной прокуратурой. За счет этого осуществляется незамедлительная реакция относительно размещения СМИ неподтвержденных новостей.
Ранее ведомство предупредило россиян о том, что из-за вспышки коронавируса возросло число случаев мошенничества на просторах соцсетей. Эксперты посоветовали не открывать вложения и ссылки в электронных письмах, а также проявлять осторожность при вводе данных банковских карт во время онлайн-покупок.
В связи с последними событиями мониторинг прессы, интернет-ресурсов, телерадиовещательный предприятий и видеохостингов, провоцирующих панику среди жителей РФ, ведется круглосуточно. По словам представителей Роскомнадзора, сейчас они сотрудничают с полицией и Генеральной прокуратурой. За счет этого осуществляется незамедлительная реакция относительно размещения СМИ неподтвержденных новостей.
Ранее ведомство предупредило россиян о том, что из-за вспышки коронавируса возросло число случаев мошенничества на просторах соцсетей. Эксперты посоветовали не открывать вложения и ссылки в электронных письмах, а также проявлять осторожность при вводе данных банковских карт во время онлайн-покупок.
Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:42