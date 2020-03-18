Вадим Манукян призвал TikTok скорректировать контент после рекламы алкоголя
Вадим Манукян призвал TikTok внести изменения в контент после ситуации с рекламой там алкоголя. Посредством последней крупные торговые сети информировали пользователей о проведении акций и наличии скидок на продукцию.
Закон “О рекламе” запрещает пропагандировать на территории России алкоголь. Рекламу спиртного в TikTok Вадим Манукян считает наказуемым и предлагает применить к видеохостингу обусловленные нарушением законодательства санкции. Однако соответствующие проверки не были проведены ФАС. Дело в том, что введенные в стране правила не распространяются на официальные страницы компаний в соцсетях. Манукян уверен, что руководство должно самостоятельно контролировать соблюдение требований закона той или иной страны. Он отметил, что главной аудиторией в TikTok является молодежь, а подобная реклама может популяризовать среди них спиртное.
Манукян настаивает на установлении для TikTok тех же правил, которые действуют для Facebook и Twitter. Информацию об этом передает издание “ПолитЭксперт”.
Закон “О рекламе” запрещает пропагандировать на территории России алкоголь. Рекламу спиртного в TikTok Вадим Манукян считает наказуемым и предлагает применить к видеохостингу обусловленные нарушением законодательства санкции. Однако соответствующие проверки не были проведены ФАС. Дело в том, что введенные в стране правила не распространяются на официальные страницы компаний в соцсетях. Манукян уверен, что руководство должно самостоятельно контролировать соблюдение требований закона той или иной страны. Он отметил, что главной аудиторией в TikTok является молодежь, а подобная реклама может популяризовать среди них спиртное.
Манукян настаивает на установлении для TikTok тех же правил, которые действуют для Facebook и Twitter. Информацию об этом передает издание “ПолитЭксперт”.