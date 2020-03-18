Сбербанк испытывает новую технологию приема оплаты смартфоном





Тестирование новой системы оплаты от Сбербанка проводится во всех субъектах РФ. С помощью программы Tap on Phone смартфон превращается в переносимый терминал для приема средств в бесконтактном режиме. На данный момент действует ограничение на сумму в 1 тысячу рублей для юзеров, которое не касается сервисов Google Pay, Apple Pay и прочих pay-сервисов. Дело в том, что в них предусмотрена авторизация на мобильном устройстве. Эксперты говорят, что испытать разработку можно только после составления договора со Сбербанком.Впоследствии достаточно лишь загрузить приложение на устройство и установить его. ПО поддерживается на всех Android-гаджетах. Банкиры предрекают, что наибольшее распространение эта функция получит на предприятиях, в заведениях фаст-фуда, такси и цветочных магазинах. Сбербанк также намеревается развивать новую технологию с учетом потребностей своих клиентов, которые могут направлять свои пожелания о будущих нововведениях.