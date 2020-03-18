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Сбербанк испытывает новую технологию приема оплаты смартфоном

Эксперты Сбербанка начали испытания новой технологии приема оплаты при помощи смартфонов. Работу функции будет обеспечивать специальное мобильное приложение Tap on Phone.

Тестирование новой системы оплаты от Сбербанка проводится во всех субъектах РФ. С помощью программы Tap on Phone смартфон превращается в переносимый терминал для приема средств в бесконтактном режиме. На данный момент действует ограничение на сумму в 1 тысячу рублей для юзеров, которое не касается сервисов Google Pay, Apple Pay и прочих pay-сервисов. Дело в том, что в них предусмотрена авторизация на мобильном устройстве. Эксперты говорят, что испытать разработку можно только после составления договора со Сбербанком.

Впоследствии достаточно лишь загрузить приложение на устройство и установить его. ПО поддерживается на всех Android-гаджетах. Банкиры предрекают, что наибольшее распространение эта функция получит на предприятиях, в заведениях фаст-фуда, такси и цветочных магазинах. Сбербанк также намеревается развивать новую технологию с учетом потребностей своих клиентов, которые могут направлять свои пожелания о будущих нововведениях.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:43

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