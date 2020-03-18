Ирина Дубцова во время карантина из-за коронавируса занялась готовкой домашних блюд

Знаменитость поделилась с поклонниками в Instagram сюжетом, где рассказала, что не посещала страдающие от усиления недуга страны. В то же время Ирина Дубцова является «трусихой», в связи с чем решила вместе с родными устроить самоизоляцию. Сейчас она находится дома, где занимается написанием свежих композиций, а также радует семью кулинарными шедеврами. На этот раз артистка решила приготовить «Том ям» - кисло-острый суп с курицей и креветками. Звезда российской сцены рассказала фолловерам, какие ингредиенты входят в это блюдо, и продемонстрировала весь процесс готовки.Фанаты поблагодарили Дубцову за видеоурок посредством комментариев, а некоторые заявили, что тоже сварят такой суп. Другие юзеры призвали находящуюся на карантине певицу вести рубрику «веселые рецепты» на регулярной основе.