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Елизавета Пескова опасается распространения коронавируса через церкви

Дочь Дмитрия Пескова задалась вопросом, почему в разгар пандемии в России открыты церкви. Елизавета Пескова уверена, что следует придерживаться карантина во всех сферах жизни, о чем написала в своем Instagram.
Елизавета Пескова опасается распространения коронавируса через церкви

22-летняя студентка МГИМО поделилась со своими подписчиками информацией, что ее ВУЗ пробудет на карантине до 23 марта, после чего обучение возобновится с использованием дистанционных модулей. Тем самым планируется и дальше противодействовать распространению болезни, поразившей весь мир, при этом, не прерывая получение знаний. Такое решение Елизавета Пескова рассматривает в положительном ключе.

При этом дочь пресс-секретаря президента РФ выразила недоумение, почему люди подвергаются угрозе заражения. Речь идет о по-прежнему открытых церквях, где люди массово контактируют друг с другом и принято целовать иконы. В этом случае Елизавета склоняется к тому, чтобы люди с коронавирусом находились дома, а не распространяли болезнь среди окружающих.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:40

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