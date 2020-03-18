Елизавета Пескова опасается распространения коронавируса через церкви





22-летняя студентка МГИМО поделилась со своими подписчиками информацией, что ее ВУЗ пробудет на карантине до 23 марта, после чего обучение возобновится с использованием дистанционных модулей. Тем самым планируется и дальше противодействовать распространению болезни, поразившей весь мир, при этом, не прерывая получение знаний. Такое решение Елизавета Пескова рассматривает в положительном ключе.При этом дочь пресс-секретаря президента РФ выразила недоумение, почему люди подвергаются угрозе заражения. Речь идет о по-прежнему открытых церквях, где люди массово контактируют друг с другом и принято целовать иконы. В этом случае Елизавета склоняется к тому, чтобы люди с коронавирусом находились дома, а не распространяли болезнь среди окружающих.