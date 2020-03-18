Samsung представила недорогой Galaxy M21 с батареей на 6000 мА·ч

Смартфон получил 6,4-дюймовый дисплей Full HD+ Infinity-U Super AMOLED, мощный микропроцессор Exynos 9611. Оперативная память смартфона составляет 4 Гб. Новинка оснащена тройной камерой с главным датчиком на 48 Мп, два других имеют разрешение 8 Мп и 5 Мп. Galaxy M21 интересен и благодаря батарее ёмкостью 6000 мА·. Поддерживается быстрая 15-ваттная зарядка. Корпус устройства разработчики решили сделать из пластика, для удобства пользователей добавили слоты для двух SIM-карт и microSD.Смартфон доступен в синем и чёрном цветах. Стоимость версии на 4/64 Гб на индийском рынке составляет 12 999 рупий, что эквивалентно 13 462 рублям по текущему курсу. Устройство можно будет приобрести на Amazon.in, начиная с 23 марта.