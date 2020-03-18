Apple выпустила новые iPad Pro и MacBook Air





На официальном портале Apple появились страницы обновленных версий iPad Pro и MacBook Air. Профессиональный планшет вскоре выйдет в продажу в двух версиях: с диагональю экрана в 11 или 12,9 дюйма. При этом, линейку оснастили технологией Liquid Retina, частотой обновления дисплея 120 Гц, а также трехмодульной камерой с разрешением 12+10 Мп с датчиком LIDAR для анализа глубины резкости. Также, благодаря мощностям процессора 12Z Bionic пользователи смогут оптимизировать работу с дополненной реальностью. Стоимость iPad Pro варьируется от 70 до 87 тысяч рублей.А вот MacBook Air клавиатурой Magic Keyboarad порадует любителей классического дизайна от Apple - разработчики решили вернуть продукту форм-фактор "бабочки". С диагональю в 13,3, эта новинка подойдет многим пользователям благодаря передовому чипсету Intel 10-го поколения. Другие характеристики включают в себя 8 ГБ ОЗУ, 16 ГБ встроенной памяти и поддержку технологии True Tone. Диапазон цен начинается от 90 тысяч рублей за стандартную версию и заканчивается 120 тысячами рублей за эксклюзивное предложение. Дата выхода обоих гаджетов в продажу пока не разглашается.