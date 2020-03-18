Владельцы iPhone заподозрили Apple в слежке





Жалобы о подозрительном баге в работе iPhone были опубликованы владельцами мобильных устройств на портале Reddit и на официальном портале производителя. Речь идет о гигабайтах трафика, фиксировавшегося в статистике смартфонов, как работа удаленного ПО. Обладатели гаджетов от Apple выразили свое возмущение этим фактом. Более того, дополнительное потребление трафика устройствами приходится оплачивать их владельцам. В результате производителя заподозрили в слежке за владельцами смартфонов.У разных пользователей ситуация могла отличаться: если у одних объем скачанных данных составлял порядка нескольких мегабайт, то у других этот показатель составлял десятки гигабайт. В ответ на обращение с проблемой в Apple, представитель производителя уточнил, что специалисты занимаются устранением бага с января 2020 года. Впервые же о неполадке стало известно еще в 2016 году благодаря блогу Payette Forward. Журналиста Forbes попросили сотрудников Apple дасть разъяснение и не получив скорого ответа предложило обладателям отключать iPhone для предотвращения излишнего расходования трафика.