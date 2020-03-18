Президент РКФ Владимир Голубев отметил важность терапии с животными

Что представляет собой канистерапия?

Кому может помочь канистерапия?

Как проходит лечение?

Чего можно добиться при помощи канистерапии?





Канистерапия – не что иное, как один из методов лечения и реабилитации. Только вот вместо физиотерапии и медикаментов здесь используют специально обученных собак. Эти животные остро нуждаются в социализации, а потому легко сближаются с людьми и прекрасно подходят на роль верного друга и компаньона.Не удивительно, что Российская кинологическая федерация решила использовать способности собак и в 2003 году начала работу над проектом «Солнечный Пес». Для участия в нем отбирают лабрадоров и голден ретриверов, тестируют их и обучают в специальном центре «Собаки-помощники инвалидов».На самом деле, проект «Солнечный Пес» довольно универсален. Он охватывает людей в возрасте от 6 месяцев до 27 лет и помогает справиться с самыми разными заболеваниями:• нарушениями опорно-двигательного аппарата;• проблемами со слухом и зрением;• нарушениями интеллекта;• ДЦП;• расстройствами аутистического спектра;• синдромом Дауна;• дефектами со сложной структурой и т.д.Прежде чем допустить животное к проекту, собаку на протяжении года обучают различным командам. После этого она может присутствовать на занятиях, которые проводятся 1-2 раза в неделю. При этом присутствие педагога-дефектолога или психолога обязательно.Специалист учитывает диагноз ребенка, его индивидуальные особенности и состояние, после чего составляет подходящую программу. По достижению тех или иных результатов в «курс» вносят необходимые корректировки.В целом, канистерапия напоминает целый комплекс занятий и упражнений, направленных на стимуляцию умственного и физического развития ребенка, корректировку имеющихся отклонений и т.д. Отдельное внимание специалисты уделяют оказанию психотерапевтической помощи семьям, в которых воспитываются «особенные» дети.Главным достоинством канистерапии является то, что детям намного проще общаться с собаками и выполнять упражнения, не переживая о результате. Малыши воспринимают занятия как игру, во время которой никто не будет их оценивать – животные всегда принимают тебя таким, какой ты есть.В то же время собаки очень хорошо чувствуют настроение окружающих, чему учат и детей. В ходе занятий у малыша формируется эмпатия и пробуждается способность сопереживать близким. Также у детей закладывается основа общения в социуме и принципы взаимодействия с другими людьми.Если говорить о конкретных достижениях, то для каждого ребенка они свои. Даже если он перебороть свой страх и впервые в жизни взять поводок или погладить собаку – это уже огромная победа.Канистерапию ни в коем случае нельзя считать панацеей, ведь она не излечивает за 1-2 «приема». Специалисты ведут вдумчивую и системную работу, чтобы открыть ребенка, научить его доверять окружающим и т.д. У малыша поднимается настроение, и появляются силы идти дальше, развиваться.