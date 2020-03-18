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Президент РКФ Владимир Голубев отметил важность терапии с животными

Президент РКФ Владимир Голубев отметил важность терапии с животными

Согласно инициативе Международной Федерации социальных работников и Международной Ассоциации школ социальной работы, начиная с 1983 года, каждый третий вторник марта в мире отмечают Всемирный день социальной работы. Этот день волонтеры посвящают помощи тем, кто нуждается в особой поддержке. Причем речь идет не только о людях, но и о животных – собаках-канистерапевтах. Подробнее об этих удивительных существах расскажет Российская Кинологическая Федерация.

Что представляет собой канистерапия?


Канистерапия – не что иное, как один из методов лечения и реабилитации. Только вот вместо физиотерапии и медикаментов здесь используют специально обученных собак. Эти животные остро нуждаются в социализации, а потому легко сближаются с людьми и прекрасно подходят на роль верного друга и компаньона.

Не удивительно, что Российская кинологическая федерация решила использовать способности собак и в 2003 году начала работу над проектом «Солнечный Пес». Для участия в нем отбирают лабрадоров и голден ретриверов, тестируют их и обучают в специальном центре «Собаки-помощники инвалидов».

«Канистерапия – метод не новый, но у нас в России это направление только зарождается. Центров, которые занимаются помощью, в стране очень мало, не говоря уже о наличии школ, которые занимаются обучением – их единицы. Еще в конце 60-х годов прошлого века западные врачи подтверждали, что взаимодействие с собакой способствует развитию умственных, физических и эмоциональных функций. Я думаю, это потому, что от такого доктора нельзя ждать подвоха, ему можно довериться. Играет роль удивительная способность собаки понимать человека без слов – считывая поведение, жесты, мимику. Это позволяет работать с теми пациентами, которым тяжело даётся вербальное общение. Например, пациентами с аутизмом», – рассказал Президент Российской кинологической федерации Владимир ГОЛУБЕВ.

Кому может помочь канистерапия?



На самом деле, проект «Солнечный Пес» довольно универсален. Он охватывает людей в возрасте от 6 месяцев до 27 лет и помогает справиться с самыми разными заболеваниями:

• нарушениями опорно-двигательного аппарата;
• проблемами со слухом и зрением;
• нарушениями интеллекта;
• ДЦП;
• расстройствами аутистического спектра;
• синдромом Дауна;
• дефектами со сложной структурой и т.д.

Как проходит лечение?


Прежде чем допустить животное к проекту, собаку на протяжении года обучают различным командам. После этого она может присутствовать на занятиях, которые проводятся 1-2 раза в неделю. При этом присутствие педагога-дефектолога или психолога обязательно.

Специалист учитывает диагноз ребенка, его индивидуальные особенности и состояние, после чего составляет подходящую программу. По достижению тех или иных результатов в «курс» вносят необходимые корректировки.

В целом, канистерапия напоминает целый комплекс занятий и упражнений, направленных на стимуляцию умственного и физического развития ребенка, корректировку имеющихся отклонений и т.д. Отдельное внимание специалисты уделяют оказанию психотерапевтической помощи семьям, в которых воспитываются «особенные» дети.

Главным достоинством канистерапии является то, что детям намного проще общаться с собаками и выполнять упражнения, не переживая о результате. Малыши воспринимают занятия как игру, во время которой никто не будет их оценивать – животные всегда принимают тебя таким, какой ты есть.

В то же время собаки очень хорошо чувствуют настроение окружающих, чему учат и детей. В ходе занятий у малыша формируется эмпатия и пробуждается способность сопереживать близким. Также у детей закладывается основа общения в социуме и принципы взаимодействия с другими людьми.

Чего можно добиться при помощи канистерапии?


Если говорить о конкретных достижениях, то для каждого ребенка они свои. Даже если он перебороть свой страх и впервые в жизни взять поводок или погладить собаку – это уже огромная победа.

Канистерапию ни в коем случае нельзя считать панацеей, ведь она не излечивает за 1-2 «приема». Специалисты ведут вдумчивую и системную работу, чтобы открыть ребенка, научить его доверять окружающим и т.д. У малыша поднимается настроение, и появляются силы идти дальше, развиваться.

«Безусловно, механизм достижения результатов благодаря канистерапии сложный, включающий много факторов. К тому же невозможно научить недрессированную собаку быть собакой-терапевтом. Сначала собака должна пройти курс послушания, а уже после этого (если собака обучена и дисциплинирована), продолжить обучение в качестве собаки – средства реабилитации. И далеко не каждая собака может быть терапевтом в силу своего характера. Однако результаты, которых добиваются ребята благодаря работе с собакам,и иногда просто поражают. Если говорить о работе со взрослыми, то собаки помогают снизить артериальное давление, облегчить послеоперационный период, снизить уровень тревожности и стресса. Благотворное влияние собаки оказывают и на людей престарелого возраста. Мы должны обратить на это внимание и способствовать развитию данного направления работы с собаками в России», – отмечает президент РКФ Владимир Голубев.

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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 17:45

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