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Медик Игорь Никоноров заявил, что волна коронавируса может спасть через два месяца

Старший научный сотрудник НИИ гриппа Игорь Никоноров считает, что волна коронавируса пройдет через два месяца. Эксперт взял в пример Китай, однако отметил, что прогнозировать в данной ситуации сложно.
Медик Игорь Никоноров заявил, что волна коронавируса может спасть через два месяца

Игорь Никоноров стал участником пресс-конференции медиагруппы “Патриот”, посвященной пандемии коронавируса. По мнению врача, предложение обследовать на CoVID-19 является неправильным и странным, поскольку в первую очередь следует определить группу риска. Медик опасается, что тесты будут потрачены на тех граждан, которые никак не могли заразиться.

Специалист выразил мнение, что коронавирус не является биологическим оружием, поскольку в таком случае группировка создателей должна была произвести антидот. Информацию об этом передает издание Nation News.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:10

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