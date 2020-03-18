Медик Игорь Никоноров заявил, что волна коронавируса может спасть через два месяца
Старший научный сотрудник НИИ гриппа Игорь Никоноров считает, что волна коронавируса пройдет через два месяца. Эксперт взял в пример Китай, однако отметил, что прогнозировать в данной ситуации сложно.
Игорь Никоноров стал участником пресс-конференции медиагруппы “Патриот”, посвященной пандемии коронавируса. По мнению врача, предложение обследовать на CoVID-19 является неправильным и странным, поскольку в первую очередь следует определить группу риска. Медик опасается, что тесты будут потрачены на тех граждан, которые никак не могли заразиться.
Специалист выразил мнение, что коронавирус не является биологическим оружием, поскольку в таком случае группировка создателей должна была произвести антидот. Информацию об этом передает издание Nation News.
Игорь Никоноров стал участником пресс-конференции медиагруппы “Патриот”, посвященной пандемии коронавируса. По мнению врача, предложение обследовать на CoVID-19 является неправильным и странным, поскольку в первую очередь следует определить группу риска. Медик опасается, что тесты будут потрачены на тех граждан, которые никак не могли заразиться.
Специалист выразил мнение, что коронавирус не является биологическим оружием, поскольку в таком случае группировка создателей должна была произвести антидот. Информацию об этом передает издание Nation News.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:10